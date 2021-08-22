Кличко в "Борисполе" не пустили на протокольную встречу с Меркель

Кличко заявил, что такое в его практике мэра - впервые.

Городского голову Киева Виталия Кличко в аэропорту “Борисполь” не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев . Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - говорится в сообщении.

Кличко добавил, что такое в его практике мэра - впервые. "Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк ?!", - сказал мэр.

Напомним, новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массовые обыски в коммунальных предприятиях и у их подрядчиков, что мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда община и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно и она сама передавала об этом информацию правоохранителям.

Зеленский же о Кличко сказал, что "глава моего офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

После этого в столице сменился начальник полиции - вместо Андрея Крищенко киевский главк возглавил Иван Выговский. Источники LB.ua сообщали, что изменение произошло из-за того, что власти не устраивали рабочие отношения, которые сложились между Кличко и Крищенко.

Уже 16 августа объявили о подозрении начальнику коммунального предприятия ДЭУ Деснянского района в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов. Очередные обыски провели в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева " и в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

В КГГА заявили, что системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

После этого обыски в делах, связанных с коммунальными предприятиями, происходили каждый день. 18 августа обыскали заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа. Дело касается хищений средств, предназначенных для реконструкции садов и школ.

За неделю, которая началась 16 августа, правоохранители провели около 100 обысков по делам, связанным с коммунальными предприятиями и столичными властями. При этом в КГГА заявили, что прокуратура манипулировала информацией о деле, по которому обыскивали заместителя Кличко Вячеслава Непопа.