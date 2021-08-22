Из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с украинцами

Из Кабула утром 22 августа прибыл второй эвакуационный борт с украинцами и иностранными гражданами. Самолет с 83 пассажирами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Среди других были эвакуированы журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, а также дети и женщины, сообшил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", - отметил он.

Это не последний эвакуационный рейс, МИД продолжает работать над следующим.

На странице Офиса президента добавили,что прилетел 31 украинец, остальные – иностранцы.

Фото: ОПУ

Этот украинский самолет отправился за гражданами еще 18 августа.

Напомним, после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 граждан нашей и других стран, в том числе Беларуси. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Желание покинуть Афганистан высказали еще более 150 украинцев, однако это было сложно сделать из-за отсутствия безопасного коридора. Среди тех, кто хотел вернуться, были 12 военных. РоSSийская пропаганда распространяла информацию о том, что Украина их "бросила". 18 августа Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане".