Из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с украинцами

Прилетели 83 человека, из них 31 являются украинцами.

Из Кабула утром 22 августа прибыл второй эвакуационный борт с украинцами и иностранными гражданами. Самолет с 83 пассажирами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Среди других были эвакуированы журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, а также дети и женщины, сообшил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", - отметил он.

Это не последний эвакуационный рейс, МИД продолжает работать над следующим.

На странице Офиса президента добавили,что прилетел 31 украинец, остальные – иностранцы.

Фото: ОПУ

Этот украинский самолет отправился за гражданами еще 18 августа.

Напомним, после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 граждан нашей и других стран, в том числе Беларуси. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Желание покинуть Афганистан высказали еще более 150 украинцев, однако это было сложно сделать из-за отсутствия безопасного коридора. Среди тех, кто хотел вернуться, были 12 военных. РоSSийская пропаганда распространяла информацию о том, что Украина их "бросила". 18 августа Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерыхРоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Из аэропорта Кабула вылетел украинский самолет с эвакуированнымиИз аэропорта Кабула вылетел украинский самолет с эвакуированными
Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в УкраинуВселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину
Глава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаосаГлава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаоса
Пентагон обещает в течение двух недель поддерживать безопасность в аэропорту КабулаПентагон обещает в течение двух недель поддерживать безопасность в аэропорту Кабула
Половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, - опросПоловина украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, - опрос
Американский самолет за один рейс эвакуировал из Кабула 640 афганцевАмериканский самолет за один рейс эвакуировал из Кабула 640 афганцев
Украинский самолет не может вылететь из Кабула, - КулебаУкраинский самолет не может вылететь из Кабула, - Кулеба
Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту КабулаАмериканские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула
"Талибан" захватил второй и третий по численности города Афганистана"Талибан" захватил второй и третий по численности города Афганистана
Военные летчики из США прибыли в Винницу для совместных ученийВоенные летчики из США прибыли в Винницу для совместных учений
Последние новости
Подгружаем последние новости