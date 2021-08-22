В Святой Софии состоялась божественная литургия, которую возглавили Варфоломей и Епифаний

В соборной литургии приняли участие почти 15 тысяч священников и верующих.

Фото: Lb.ua

На территории Собора Святой Софии Киевской в воскресенье, 22 августа, состоялась божественная литургия, которую возглавили Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В соборной литургии приняли участие почти 15 тысяч священников и верующих. Среди них был пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые Вселенский патриарх, первый среди предстоятелей Церквей, прибыл в Украину, в нашу Поместную церковь уже как к Автокефальной, самостоятельной Церкви-дочери", - цитирует пресс-службу ПЦУ "Религиозная правда".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В то же время митрополит Епифаний отметил, что сердца наполнены радостью, когда в историческом и святом для украинского народа месте, в кафедральном храме митрополитов Киевских, торжественно свершилась соборная Божественная литургия, которую возглавляют предстоятели Вселенского патриархата и Православной церкви Украины.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Наше единение в Святой Евхаристии, как и каждый раз, когда мы причащаемся Тела и Крови Господних, не только напоминает о Крестной жертве Спасителя и символизирует единство Церкви, но является истинным, таинственным и реальным объединением всех нас, православных христиан, с Главой Церкви и Спасителем Господом Иисусом Христом и друг с другом", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.

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