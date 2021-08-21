У Офиса президента открыли арт-площадку по мотивам картин Марии Примаченко

Арт-площадка будет работать с августа 2021 года и в течение осени.

Фото: president.gov.ua

В Киеве возле здания Офиса президента Украины открылось для посетителей игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.

Арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых, и доступна для людей с ограниченными возможностями. Она была создана Национальным комплексом "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" при поддержке Офиса президента, информирует пресс-служба главы государства.

В ОП объяснили, что работы Примаченко выбрали потому, что они "как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Также в творчестве художницы специалисты-искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие, ведь каждый ее образ уникален и прекрасен по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - говорится в сообщении.

Арт-площадка возле Офиса президента будет работать с августа 2021 года и в течение осени. Государственные средства на обустройство локации не использовались, отмечают в ОП.

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