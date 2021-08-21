В ГУР Минобороны рассказали о деталях эвакуации украинцев из Афганистана

Украинский самолет забрал из Кабула не только граждан Украины.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа украинцев и граждан других государств.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину. Операция была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Сегодня утром в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными. По состоянию на 10:00 самолет находился на аэродроме столицы Пакистана - Исламабада. Конкретной информации о количестве эвакуированных граждан и возвращении в Украину не было.

Напомним, после того, как "Талибан" 15 августа зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Позже в МИД сообщили, что желание покинуть Афганистан выявили еще больше 150 украинцев.

18 августа Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

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