На ракетное вооружение Украина в течение 10 лет потратит 200 млрд грн, - Данилов

В этом году предлагают дополнительно выделить 3,3 млрд грн.

На ракетное вооружение Украина в течение 10 лет потратит 200 млрд грн, - Данилов
Фото: ukroboronprom.com.ua

В Украине расходы на программу развития ракетного вооружения до 2031 года составят более 200 млрд грн.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что этот вопрос рассматривался на заседании СНБО 20 августа в режиме "секретно".

"Расходы на эту программу до 2031 года составят более 200 млрд грн. Наша задача - обеспечить армию вооружением собственного производства, у нас есть для этого все возможности и специалисты", - отметил он.

По словам Данилова, правительству и парламенту уже в этом году предложат рассмотреть вопрос о внесении изменений в Государственный бюджет о дополнительном финансировании ракетной программы в сумме 3,3 млрд грн.

Напомним, Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных Сил Украины. В частности, состоялись успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

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