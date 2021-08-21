В Украине к отопительному сезону готовы 71,5% домов

Темпы подготовки являются удовлетворительными во всех областях страны, заявили в Минобщин.

В Украине к отопительному сезону готовы 71,5% домов
Фото: moygrad.kiev.ua

В Украине к отопительному сезону 2021-2022 годов фактически подготовлены 71,5% домов.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минобщин Андрей Ведмидь.

По его словам, темпы подготовки являются удовлетворительными во всех областях страны и соответствуют рекомендованным показателям.

Он добавил, что согласно информации областных государственных администраций, удовлетворительной также является подготовка непосредственно объектов теплоснабжения и соответствует рекомендуемым показателям.

Также стабильно готовят и объекты водопроводно-канализационного хозяйства, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений, водозаборов, скважин, - говорится в сообщении министерства.

Напомним, с июля киевляне получают счета с авансовым платежом за отопление.

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