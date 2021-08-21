К 30-й годовщине Независимости воссоздали голос Тараса Шевченко
Голос Великого Кобзаря реконструировали на основе антропометрических данных.
К 30-й годовщине Независимости Украины реализовали проект по творческой реконструкции голоса выдающегося украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Тарас Шевченко. К 30-й годовщине Независимости Украины TABASCO при поддержке МИД Украины реализовало фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, записей голоса писателя нет, но, благодаря новейшим технологиям на основе антропометрических данных и нейросети, при отсутствии какой-либо записи команде TABASCO удалось синтезировать голос Шевченко.
Как сообщалось, в Киеве на площади Конституции, перед зданием Верховной Рады, торжественно открыли стенд с Флагом Независимости Украины.