К 30-й годовщине Независимости воссоздали голос Тараса Шевченко

К 30-й годовщине Независимости Украины реализовали проект по творческой реконструкции голоса выдающегося украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Тарас Шевченко. К 30-й годовщине Независимости Украины TABASCO при поддержке МИД Украины реализовало фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, записей голоса писателя нет, но, благодаря новейшим технологиям на основе антропометрических данных и нейросети, при отсутствии какой-либо записи команде TABASCO удалось синтезировать голос Шевченко.