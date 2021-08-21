В санкционный список РоSSии попали Кулеба и Данилов

Санкции ввели в отношении более 70 человек.

В санкционный список РоSSии попали Кулеба и Данилов
Фото: facenews.ua

В РоSSии обновили список физических лиц, попадающих под специальные экономические санкции: в него вошли более 70 человек, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщила "Парламентская газета" РоSSии.

Кроме Кулебы и Данилова, в список попали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль и тому подобное.

Таким образом, количество лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922.

"РоSSия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И РоSSия отомстила мне. РоSSия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", - отметил на своей странице в соцсети Facebook Дмитрий Кулеба.

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - со своей стороны прокомментировал Данилов.

Специальные экономические меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РоSSии и запрет на перечисление средств (вывод капитала) из РФ.

Напомним, последний раз санкционный список против Украины расширялся в декабре 2020 года. Тогда список насчитывал 849 человек. В него попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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