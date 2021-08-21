Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД , стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", - отмечается в сообщении.