Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в США
Глава МИД Украины и заместитель госсекретаря США провели переговоры по телефону.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.
Как сообщает пресс-служба украинского МИД, стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.
"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", - отмечается в сообщении.
Напомним, 19 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом 31, а не 30 августа, как планировалось раньше. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, дата переговоров сместилась на день из-за расширения формата встречи президентов. Теперь будет не только встреча делегаций, но и переговоры президентов с глазу на глаз.