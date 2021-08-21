Германия сменила представителя на саммите Крымской платформы

Германию на учредительном саммите Крымской платформы вместо министра иностранных дел Гайко Мааса представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, Альтмайер является близким доверенным лицом федерального канцлера Ангелы Меркель и раньше занимал должность председателя федеральной канцелярии.

"Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Гайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в «Крымской платформе» из-за событий в Афганистане", - сказала посол Анка Фельдхузен.

Посол Германии также отметила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте "Северного потока-2", безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", - добавила она.

Напомним, саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным международным событием, которое когда-либо проводили в Украине. На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе выложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.