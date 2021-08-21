На Донбассе оккупанты два раза нарушили "тишину"

Стреляли около Водяного и Золотого-4.

С начала субботы, 21 августа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Водяного около Донецка враг применил минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Погиб украинский воин - львовянин Василий Островский.