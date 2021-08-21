Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ посетит Киев 23-24 августа. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"23 августа заместитель генерального секретаря примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, где выступит на инаугурационной сессии и во время панели "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и путей деоккупации", - говорится в сообщении.

24 августа 2021 года Мирче Джоанэ посетит празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Во время своего визита он также проведет двусторонние встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной и другими.

Напомним, в учредительном саммите Крымской платформы примут участие все 30 стран-членов НАТО.