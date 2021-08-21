Новые "санкции" РоSSии против украинцев являются провокацией перед Крымской платформой, - МИД

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительство РоSSии ввело так называемые "специальные экономические меры".

Об этом говорится на сайте МИД .

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса", - говорится в заявлении.

В МИД такие действия РоSSии рассматривают как шаги отчаяния от провальной работы роSSийской дипломатии на международной арене и как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы.

"Никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию роSSийской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавили в ведомстве.

"Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - отметили украинские дипломаты.

Напомним, в РоSSии обновили список физических лиц, попадающих под специальные экономические санкции: в него вошли более 70 человек, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также в список попали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль и другие.