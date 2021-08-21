Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Гужвы, Деркача и Шария

Президент подписал соответствующие указы.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Гужвы, Деркача и Шария
Фото: сайт ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа о введении персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача, основателя издания "Страна" Игоря Гужвы и Анатолия Шария.

Соответствующие указы президента № 375/2021 и №376/2021 вступают в силу со дня их опубликования, то есть 21 августа 2021 года.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Напомним, санкции также ввели против Аллы Бондаренко и Ольги Шарий. В отношении Гужвы - наложены санкции и на связанных с ним медийных юридических лиц.

Кроме того, наложили санкции на роSSийские сайты и персонально на боевика Пушилина, который регистрирует свои медиа на временно оккупированной территории.

СНБО также принял решение о санкциях против представителей оккупационной власти в Крыму.

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