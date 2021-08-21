Грузия примет участие в Крымской платформе

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня в Украину прибыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Впереди насыщенная программа во Львове и Киеве , обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов", - рассказал руководитель украинского правительства.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Шмыгаль добавил, что Украина продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию, где подписал Декларацию Батумского саммита, одобренную главами государств Ассоциированного трио, относительно европейской интеграции.