Грузия примет участие в Крымской платформе
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили прибыл в Украину.
Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что сегодня в Украину прибыл премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов", - рассказал руководитель украинского правительства.
Шмыгаль добавил, что Украина продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию, где подписал Декларацию Батумского саммита, одобренную главами государств Ассоциированного трио, относительно европейской интеграции.