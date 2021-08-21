Зеленский планирует подписать во время Крымской платформы ряд законов

"Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма".

Зеленский планирует подписать во время Крымской платформы ряд законов
Фото: пресслужбв СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует во время Крымской платформы подписать ряд законов относительно полуострова.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Новое время.

"Скажу вам честно, многие из этих законов (о Крыме, - ред.) я планирую подписать именно во время Крымской платформы. Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма. О коренных народах мы подписали закон, не дожидаясь события. Я понимаю, миллион вопросов всегда: "А почему так, а когда быстрее?" Все будет подписано, и все подписывается", - сказал президент, отвечая на вопрос о двадцати законах, касающихся Крыма.

Он добавил, что Крым в настоящее время выглядит как авианосец, и уже не является "той жемчужиной украинской земли у моря".

"Сегодня это милитаризированный РоSSийской Федерацией полуостров, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой. Вот как это выглядит", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Крымская платформа, учредительный саммит которой состоится 23 августа, - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно.

Напомним, саммит Крымской платформы станет самым масштабным международным событием, которое когда-либо проводили в Украине. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря. Делегацию США возглавит министр энергетики Дженнифер Гренгольм.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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