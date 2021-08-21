Украина предлагает переселить афганцев из группы риска - Госдеп США

США с конца июля эвакуировали из Афганистана более 18 тысяч человек.

Украина входит в перечень стран, которые сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Такие предложения сделали также Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша , Катар, Руанда, Украина и Уганда.

"Мы глубоко ценим их поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа. Мы очень рады, что другие страны также рассматривают возможность предоставления дополнительной поддержки. И это то, на что мы и дальше будем ориентированы", - добавил Прайс.

Он отметил, что США с 14 августа эвакуировали около 13 тысяч человек, а с конца июля переселили более 18 тысяч. За последние сутки американские военные эвакуировали 5 700 человек.

Напомним, после того, как "Талибан" 15 августа зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран, включая Беларусь . Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Позже в МИД сообщили, что о желании покинуть Афганистан сообщили еще более 150 украинцев.

18 августа Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

21 июля из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными.