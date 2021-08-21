Киевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследия

Министра культуры Александра Ткаченко приглашают на пленарное заседание Киевсовета, где будет рассматриваться проект решения о защите исторических зданий, которые из-за позиции Минкульта не имеют статуса объектов культурного наследия. Об этом сообщил на своей странице Facebook депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко", советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Александр Ткаченко, вы решитесь прийти на сессию Киевсовета? Потому что к вам накопилось ну очень много вопросов от киевлян ... Уже более трех лет министерство игнорирует представление КГГА о внесении 1 469 объектов в Реестр культурного наследия", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что в первую очередь нуждаются в защите объекты, построенные более 100 лет назад, не имеющие статуса объектов культурного наследия, однако им может угрожать уничтожение или повреждение.

"Также у вас будет возможность рассказать, почему продолжает уничтожаться Гостиный двор", - отметил Белоцерковец.

Напомним, в начале августа представители многих общественных организаций Киева подписали обращение к президенту с требованием наконец выполнить обещание и принять меры для спасения объекта государственной собственности - памятника национального значения "Гостиный двор". "Если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом", - предупредили киевляне.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кличко вызвали на заседание из-за письма министра культуры.