Киевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследия

Депутаты рассмотрят проект решения о защите исторических зданий, которые из-за позиции Минкульта не имеют статуса объектов культурного наследия.

Киевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследия
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Министра культуры Александра Ткаченко приглашают на пленарное заседание Киевсовета, где будет рассматриваться проект решения о защите исторических зданий, которые из-за позиции Минкульта не имеют статуса объектов культурного наследия. Об этом сообщил на своей странице Facebook депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко", советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Александр Ткаченко, вы решитесь прийти на сессию Киевсовета? Потому что к вам накопилось ну очень много вопросов от киевлян ... Уже более трех лет министерство игнорирует представление КГГА о внесении 1 469 объектов в Реестр культурного наследия", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что в первую очередь нуждаются в защите объекты, построенные более 100 лет назад, не имеющие статуса объектов культурного наследия, однако им может угрожать уничтожение или повреждение.

"Также у вас будет возможность рассказать, почему продолжает уничтожаться Гостиный двор", - отметил Белоцерковец.

Напомним, в начале августа представители многих общественных организаций Киева подписали обращение к президенту с требованием наконец выполнить обещание и принять меры для спасения объекта государственной собственности - памятника национального значения "Гостиный двор". "Если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом", - предупредили киевляне.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кличко вызвали на заседание из-за письма министра культуры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерыхРоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Министр культуры о сносе усадьбы Барбана: "Ужас и позор"Министр культуры о сносе усадьбы Барбана: "Ужас и позор"
Италия созывает саммит G20 из-за ситуации в АфганистанеИталия созывает саммит G20 из-за ситуации в Афганистане
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела боевиками Золотого на ЛуганщинеПравоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела боевиками Золотого на Луганщине
Украина пожаловалась в Гаагу из-за незаконного перемещения из Крыма в РФ почти 300 заключенныхУкраина пожаловалась в Гаагу из-за незаконного перемещения из Крыма в РФ почти 300 заключенных
Внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба созывают 24 августаВнеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба созывают 24 августа
Зеленский созывает внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба, - ЮрчишинЗеленский созывает внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба, - Юрчишин
Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Возбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протестаВозбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протеста
"Замминистра информации" "ДНР" будут судить за распространение фейков об Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости