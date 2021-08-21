СНБО определил приоритеты военной политики Украины

Среди них - отпор агрессии РоSSийской Федерации.

СНБО определил приоритеты военной политики Украины
Фото: cow.org.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

Проект был одобрен 20 августа на заседании СНБО, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, одобренный оборонный бюллетень Украины Минобороны разрабатывало по результатам оборонного обзора по новой методике: "планирование на основе возможностей". Это соответствует современным подходам, присущим государствам-членам НАТО.

Предполагается, что военная политика Украины будет реализоваться по таким основным направлениям, как обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

"Принятие документа позволит осуществить планирование комплексной обороны Украины с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны", - говорится в сообщении.

Среди других направлений реализации военной политики Украины:

  • приобретение государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации,
  • удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами,
  • участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериям членства в Североатлантическом Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный заявил, что Украина готова к отражению атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов.

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