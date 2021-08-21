Вселенский Патриарх принял участие в благодарственной молитве в Михайловском соборе

Фото: Lb.ua

Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей принял участие в благодарственной молитве в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

В молитве приняли участие столичное духовенство и верующие. В мероприятии также принял участие третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Богослужение состоялось на украинском и греческом языках.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Патриарх Варфоломей подарил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию лампаду с изображением архистратига Михаила, пишет Укринформ.

"История является достоверным, не лживым свидетелем правды и реальности. Вселенский Патриархат изначально был надежным охранником блага Церкви. И хотя во времена расцвета и численной силы он мог ввести и установить пирамидальную форму устройства Восточной православной церкви, он с отвращением отверг эту мысль .. . Вселенский Патриархат никогда, пользуясь имеющейся имперской властью, не выбирал путь культурной и языковой ассимиляции национальностей, которые приходили в веру Евангелие", - сказал в своей проповеди Вселенский Патриарх.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Со своей стороны предстоятель Православной церкви Украины поблагодарил его за визит.

"От полноты поместной автокефальной Православной церкви Украины, лично от себя хочу поблагодарить вас, Ваше Святейшество, за то, что несмотря на различные обстоятельства, которые могли помешать вашему визиту именно в это время, вы прибыли в Украину по приглашению церкви и Украинского государства в лице Президента, чтобы молитвенно разделить с украинским народом радость праздника 30-летия восстановления независимости Украины", - сказал митрополит Епифаний.

Кроме того, Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возложили цветы у "Стены памяти погибших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, в воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии Патриарх под открытым небом проведет Божественную литургию. Возглавлять ее вместе с ним будет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Начало богослужения запланировано на 9 утра.