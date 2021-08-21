Из аэропорта Кабула вылетел украинский самолет с эвакуированными
Количество эвакуированных граждан уточняется.
Из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан)", - говорится в сообщении.
Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.
Отметим, самолет ВСУ находится на Ближнем и Среднем Востоке для эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.
Напомним, после того, как "Талибан" 15 августа зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран, включая Беларусь. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.
Позже в МИД сообщили, что о желании покинуть Афганистан сообщили еще более 150 украинцев.
18 августа Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.