Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем

Его Святейшество посещает Украину уже в третий раз.

Фото: president.gov.ua/news

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению Главы государства по случаю 30-летия Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за этот визит. Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно", - подчеркнул Президент в начале встречи.

Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну уже в третий раз.

Со своей стороны Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости. "Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - сказал Его Святейшество.

Зеленский отметил, что наша страна является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Глава государства поблагодарил Его Святейшество по безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины.

Фото: president.gov.ua/news

Президент Украины отметил, что одним из факторов, который агрессор применяет против Украины в качестве гибридного оружия, является религия. Он поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате роSSийской агрессии.

"Знаю, как тепло вы принимали их в Вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в рамках Вашего визита", - сказал он.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви. Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа.

Во Вселенском патриархате считают визит Варфоломея в Киев историческим событием.

Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.

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