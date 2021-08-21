В украинских судах находятся 7 тысяч дел, связанных с вооруженным конфликтом, - Венедиктова

С 2014 года зарегистрировано 30 тысяч соответствующих уголовных производств.

В украинских судах находятся 7 тысяч дел, связанных с вооруженным конфликтом, - Венедиктова
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

С 2014 года в Украине зарегистрировано более 30 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом на востоке страны.

Об этом Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила во время онлайн-встречи с Послом по спецзаданиям Майклом Козаком Офиса глобального уголовного правосудия Государственного департамента США.

В разговоре также приняли участие представители Бюро по вопросам Европы и Евразии и Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США и Посольства США в Украине.

"Из них только более 7 тысяч направлены в суд. Нам необходимо существенно активизировать эту работу", - отметила она.

Венедиктова отметила, что кроме внутренних процессов, ведомство собирает доказательства для международных судебных инстанций. "Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", - добавила генпрокурор.

Она призвала американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права присоединиться к работе Международного совета экспертов.

"Также очень полезным будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", - отметила Венедиктова.

Она также сообщила, что в настоящее время в процессе создания находятся следственные подразделения в Нацполиции и Службе безопасности Украины - аналоги "Департамента войны" Офиса Генпрокурора и соответствующих управлений в Донецкой и Луганской областях.

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