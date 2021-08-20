Соединенные Штаты могут изменить представителя на Крымской платформе, - Никифоров

США на саммите должен был представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

Соединенные Штаты могут изменить представителя на Крымской платформе, - Никифоров
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

США могут изменить своего представителя на инаугурационном саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Скорее всего, будет изменение представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - сказал Никифоров на брифинге в Офисе президента.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник, представителем США на Крымской платформе будет лицо, ответственное за область, имееющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной.

Как сообщалось ранее, США на украинском саммите "Крымской платформы" должен был представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Напомним, что саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным международным событием, когда-либо проводившимся в Украине. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогут принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерыхРоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых
Избраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасностиИзбраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасности
Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
Одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" под давлением РоSSии, - ДаниловОдна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" под давлением РоSSии, - Данилов
Исландия стала 45-м участником саммита Крымской платформыИсландия стала 45-м участником саммита Крымской платформы
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Кулеба объявил полный состав участников "Крымской платформы"Кулеба объявил полный состав участников "Крымской платформы"
Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через УкраинуГермания назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину
Испанию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИДИспанию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИД
Нардепам могут запретить обсуждение с РФ ситуации в ОРДЛО и Крыму без согласования с президентомНардепам могут запретить обсуждение с РФ ситуации в ОРДЛО и Крыму без согласования с президентом
МИД назвал задержания в Крыму провокацией накануне Крымской платформыМИД назвал задержания в Крыму провокацией накануне Крымской платформы
Премьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформеПремьер-министр Швеции Стефан Левен примет участие в Крымской платформе
США могут лишить экономику РФ статуса рыночнойСША могут лишить экономику РФ статуса рыночной
Последние новости
Подгружаем последние новости