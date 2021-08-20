Соединенные Штаты могут изменить представителя на Крымской платформе, - Никифоров

США могут изменить своего представителя на инаугурационном саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Скорее всего, будет изменение представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - сказал Никифоров на брифинге в Офисе президента.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник, представителем США на Крымской платформе будет лицо, ответственное за область, имееющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной.

Как сообщалось ранее, США на украинском саммите "Крымской платформы" должен был представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Напомним, что саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным международным событием, когда-либо проводившимся в Украине. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогут принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.