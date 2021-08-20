Секретарь СНБО: "Полномочий снимать Кличко у нас нет"

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, что якобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны мы можем снимать Кличко".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мэр Киева Виталий Кличко сам запустил информацию о том, что его на пятничном заседании Совета нацбезопасности и обороны будут снимать с должности главы КГГА.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, что якобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Мы можем рассмотреть любой вопрос, обратить внимание на состояние дел в Киеве , можем обратить внимание на вопросы по воде в водопроводах Киева . Мы уже дважды проводили совещания с представителями КГГА о станции очистки воды", - заявил он.

Днем Виталий Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но он на него не успеет. Затем его заместитель Николай Поворозник написал, что ему также звонили из Офиса президента с просьбой прийти на заседание, но, когда он появился, ему ответили, что присутствие уже не нужно.

Данилов сказал, что Кличко приглашали из-за письма министра культуры по сохранению архитектурного наследия. Данилов надеется, что глава КГГА придет на следующие заседания.

"Здесь ничего страшно нет", - заверил Данилов.

Информация о том, что в эту пятницу СНБО проведет "киевское заседание", на котором будут рассматриваться пути смещения Кличко, появилась еще в начале недели. СМИ со ссылкой на источники даже называли имена двух вероятных кандидатов - главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Однако оба информацию об этом опровергли.

По состоянию на день 20 августа, по информации LB.ua , найти и.о. главы КГГА власти так и не удалось.

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. В октябре 2019 года Рада в первом чтении приняла законопроект "О столице", однозначно разделявший должности мэра и главы КГГА. До второго депутаты пока не дошли.

Назначать и увольнять главу КГГА может исключительно президент Украины, представление вносит правительство. В сентябре 20190-го правительство Алексея Гончарука направило президенту представление, однако дело дальше не пошло. В то время у Кличко был конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, и именно Богдан форсировал вопрос увольнения главы КГГА. Кличко в ответ на это подал заявления в суд и на правительство, и на Богдана.

Однако три решения Конституционного суда относительно толкования статьи 118 Основного закона говорят о том, что главой КГГА может быть только человек, избранный киевлянами как мэр города.

В мае 2014-го мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских договоренностей между Порошенко и Кличко. В 2020 году Кличко снова победил на выборах.

Новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массированные обыски в коммунальных предприятиях и их подрядчиках, что мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно, и она сама передавала об этом информацию правоохранителям.

Зеленский же о Кличко сказал, что "глава моего офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты". После этого в столице сменился начальник полиции - вместо Андрея Крищенко киевский главк возглавил Иван Выговский. Источники LB.ua сообщали, что изменение произошло из-за того, что власти не устраивали рабочие отношения, которые сложились между Кличко и Крищенко.

Уже 16 августа объявили о подозрении начальнику коммунального предприятия ДЭУ Деснянского района в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов. Очередные обыски провели в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева " и в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

В КГГА заявили, что системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. После этого обыски в делах, связанных с коммунальными предприятиями, происходили каждый день.

18 августа обыскали заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа. Дело касается хищений средств, предназначенных для реконструкции садов и школ.

За неделю, начавшуюся 16 августа, правоохранители провели около 100 обысков по делам, связанным с коммунальными предприятиями и столичными властями. При этом в КГГА заявили, что прокуратура манипулировала информацией о деле, по которому обыскивали заместителя Кличко Вячеслава Непопа.