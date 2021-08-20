Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину

Фото: Денис Шмыгаль

В Украину прибыл Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей. Об этом в Facebook сообщает Управление прессы и связей Вселенского патриархата.

Встреча с понтификом провел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", - написал Шмыгаль в Telegram.

Фото: Денис Шмыгаль

Ранее сообщалось, что 21 августа Патриарх Варфоломей проведет благодарственную молитву в Михайловском Златоверхом соборе.

Согласно информации на сайте ПЦУ, уже 22 августа на территории собора Святой Софии Патриарх под открытым небом проведет Божественную литургию. Возглавлять ее вместе с ним будет Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Начало богослужения запланировано на 9 утра. ПЦУ приглашала верующих встретить Варфоломея в Киеве . Также в Киеве презентовали книгу к 30-летию патриаршего служения Варфоломея.

Патриарх Варфоломей посещал Украину 13 лет назад, в 2008-м, во время празднования 1020-летия Крещения Украины-Руси.

Напомним, что Патриарх Варфоломей в 2019 году дал автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.