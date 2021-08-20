ЦИК объявила невозможным проведение местных выборов в 18 теробщинах вблизи линии соприкосновения
Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.
Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах.
Об этом сообщает пресс-служба секретариата Комиссии.
В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
В ЦИК напомнили, что 17 августа Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.
"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Это не первое обращение ЦИК к местным администрациям на востоке Украины. В июле прошлого года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям - относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.
В августе Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах.