ЦИК объявила невозможным проведение местных выборов в 18 теробщинах вблизи линии соприкосновения

Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата Комиссии.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напомнили, что 17 августа Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Это не первое обращение ЦИК к местным администрациям на востоке Украины. В июле прошлого года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям - относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах.