Главой БЭБ назначен Вадим Мельник

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Главой БЭБ назначен Вадим Мельник
Фото: facebook/Вадим Мельник

Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает “Экономическая правда” со ссылкой на источники в правительстве и "Слуге народа". Эти информацию также подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Согласно моим источникам в Кабмине, главой Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", - написал Гончаренко.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

21 декабря 2020 года Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу Украины.

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