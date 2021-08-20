Главой БЭБ назначен Вадим Мельник
Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.
Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщает “Экономическая правда” со ссылкой на источники в правительстве и "Слуге народа". Эти информацию также подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Согласно моим источникам в Кабмине, главой Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", - написал Гончаренко.
Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.
В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.
21 декабря 2020 года Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу Украины.