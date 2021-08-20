Зеленский: "Вопрос о членстве в НАТО для нас несколько напоминает "настоящее длительное время" в английской грамматике"

"Я не могу принять то, что Украине не предлагается план действий по членству в НАТО".

Зеленский: "Вопрос о членстве в НАТО для нас несколько напоминает "настоящее длительное время" в английской грамматике"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в состоянии постоянного ожидания вступления в НАТО. Об этом он сказал в интервью ряду изданий, в частности Lib?ration, перевод которого приведен на странице Посольства Украины во Франции в Facebook.

"Вопрос о членстве в НАТО для нас несколько напоминает "настоящее длительное время" в английской грамматике! Это момент постоянного ожидания. Вот в таком состоянии я нахожусь относительно НАТО и Европейскому Союзу. Я не могу принять то, что Украине не предлагается план действий по членству в НАТО. Чем дольше мы ждем, тем больше страны колеблются по этому вопросу, и тем более это подпитывает влияние РоSSии на государства на экономическом, политическом уровне и на уровне личных отношений", - заявил президент.

Он добавил, что многие страны любят говорить, что "Украина уже давно является частью Европы", "Украина является неотъемлемым членом семьи" или того, что "Украина соответствует стандартам НАТО".

"Проблемой этой риторики является слово "член", потому что, если мы являемся членами семьи, мы должны быть членами ЕС и НАТО, а мы этого хотим, ведь наш народ соглашается на эту идею, и страна в целом поддерживает ее", - отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский также сказал, что ни одна страна мира не свободна от коррупции, поэтому этот критерий не может быть основным в контексте решения вопроса вступления Украины в НАТО.

План действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в НАТО.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ снова встал на фоне того, как РоSSия стянула свои войска в Крым и к украинским границам. США и ранее заявляли о поддержке Украины по ПДЧ, однако напоминали, что решение должны принимать не они, а блок в целом.

На саммите НАТО в июне 2021 года утвердили, что Украина получит членство через ПДЧ. Когда его предоставят - неизвестно.

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