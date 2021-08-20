Одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" под давлением РоSSии, - Данилов

РФ делает все, чтобы как можно меньше делегаций приехали на саммит в Киев . Под давлением РоSSии одна из стран уже отказалась участвовать в "Кримской платформе".

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас огромное давление РоSSийской Федерации ... Был доклад наших исследований по этому вопросу. Поверьте, РоSSия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением РоSSийской Федерации в последний момент отказалась (от участия в саммите, - ред.). Но это одна страна, будем надеяться, что с остальными будет все хорошо", - заявил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о какой стране речь.

Также он подчеркнул, что за последнее время вопрос Крыма "отходил на второй план", а потому "Крымская платформа" должна стать мощным толчком для того, чтобы было понимание, чей Крым.

Напомним, что саммит "Крымской платформы" станет самым масштабным международным событием, когда-либо проводившимся в Украине. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогут принять участие в учредительном саммите. В документе изложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.