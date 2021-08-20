СНБО решил вернуть "Черкассыгаз" в государственную собственность

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос возврата в государственную собственность "Черкассыгаз".

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Был доклад министра энергетики, принято протокольное поручение о возврате в государственную собственность предприятия, которого путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - заявил он.

Данилов добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилось контрольного пакета акций, и узнать, кто за этим стоит.

"Второе - принять меры по возврату контрольного пакета акций "Черкассыгаз" и возмещению", - отметил он.

"Информацию министра энергетики Украины Галущенко главе управления НАК «Нафтогаз» Украины господину Витренко об утрате государством контроля пакета акций «Черкассыгаз» принять к сведению. Кабинету Министров совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований при участии Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро в месячный срок провести проверку для установления обстоятельств потери государством контрольного пакета акций в уставном капитале Акционерного Общества «Черкассыгаз», выявления лиц, чья деятельность привела к нанесению ущерба государству, а также привлечения таких лиц к предусмотренной законодательством ответственности", - рассказал о решении Данилов.

Он добавил, что поручено осуществить мероприятия по возврату контрольного пакета акций государству в уставный капитал акционерного общества "Черкассыгаз" и возмещения нанесенного государству ущерба, а также установить контроль со стороны государства над Акционерным Обществом "Черкассыгаз".