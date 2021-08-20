Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в РоSSии признали иноагентами

20 августа в реестре появилось сразу девять новых организаций и физических лиц.

Министерство юстиции РоSSийской Федерации включило телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", которое специализируется на расследованиях, в реестр иностранных агентов.

Кроме самих организаций, в список иноагентов были вновь включены отдельные журналисты.

Так 20 августа в реестре появилось сразу девять новых организаций и физических лиц - это канал "Дождь", латвийское юрлицо Istories fonds, а также несколько человек, среди которых семеро журналистов "Важных историй" и главный редактор издания Роман Анин.

Издание "Важные истории" писало о дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой и бывшего зятя президента Кирилла Шамалова, а также о недвижимости семьи Рамзана Кадырова.

"Дождь" признать иноагентом требовали сторонники движения "Мужское государство", потому что телеканал якобы занимается "пропагандой ЛГБТ и феминизмом".

Ранее Кремль исключил из президентского пула телеканал "Дождь" за "поддержку незаконных акций (протеста, - ред.)".

В РоSSии закон, предусматривающий статус "иностранного агента" для всех средств массовой информации, получающих финансирование из-за рубежа, вступил в силу в ноябре 2017-го. В декабре для СМИ , признанных иноагентами, ввели штрафы до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

В реестре СМИ-иноагентов по состоянию на 20 ноября были 43 издания и физических лица, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода" и ее проекты, телеканал "Настоящее время", "Медуза", The Insider.