В параде на День Независимости впервые примет участие радиолокационная станция "Минерал-У"

Станция предназначена для обнаружения и классификации надводных объектов на расстоянии до 500-600 км.

?В параде на День Независимости впервые примет участие радиолокационная станция "Минерал-У"
Радіолокаційна станція "Мінерал-У"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Мобильная радиолокационная станция "Минерал-У" разработки государственного предприятия Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация", входящего в состав "Укроборонпрома", впервые примет участие в военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Минерал-У" изготовлен для Вооруженных сил Украины в рамках государственного оборонного заказа совместно с харьковским предприятием СКТБ Корпорация "УкрИннМаш".

Станция предназначена для обнаружения и классификации надводных объектов на расстоянии до 500-600 км с помощью пассивного канала, зато доразведка может осуществляться с использованием активного канала.

"РЛС призвана обеспечивать целеуказание для средств поражения, прежде всего для берегового ракетного противокорабельного комплекса РК-360 МЦ "Нептун", разработанного другим предприятием Укроборонпрома - ГосККБ "Луч". Таким образом, "Минерал-У" является своего рода глазами "Нептуна"", - отмечается в сообщении.

Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс, размещаемый на автомобильной платформе повышенной проходимости Tatra 8х8, определяет несущую частоту объектов почти без погрешности. Имеет повышенную чувствительность приемного тракта и, как следствие, более высокую дальность обнаружения целей, а также повышенную вероятность классификации целей противника.

18 августа мобильная РЛС "Минерал-У" приняла участие в первой репетиции военного парада.

Напомним, ранее также сообщалось, что в параде примет участие новый танк "Оплот", изготовленный на заводе имени Малышева.

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