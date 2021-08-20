СНБО решил вернуть "Черкассы Азот" из холдинга Фирташа в государственную собственность

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос возврата в государственную собственность "Черкассы Азот".

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Был доклад министра энергетики, принято протокольное поручение о возврате в государственную собственность предприятия, которого путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - заявил он.

Данилов добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилось контрольного пакета акций, и узнать, кто за этим стоит.

"Второе - принять меры по возврату контрольного пакета акций "Черкассы газ" и возмещение", - отметил он.

ЧАО "Азот" входит в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.

18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии. Фирташ все обвинения отрицает.