СНБО решил вернуть "Черкассы Азот" из холдинга Фирташа в государственную собственность
Соответствующее решение принято на заседании 20 августа.
Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос возврата в государственную собственность "Черкассы Азот".
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Был доклад министра энергетики, принято протокольное поручение о возврате в государственную собственность предприятия, которого путем мошеннических манипуляций государство было лишено", - заявил он.
Данилов добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилось контрольного пакета акций, и узнать, кто за этим стоит.
"Второе - принять меры по возврату контрольного пакета акций "Черкассы газ" и возмещение", - отметил он.
ЧАО "Азот" входит в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.
18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии. Фирташ все обвинения отрицает.