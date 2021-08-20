За неделю правоохранители провели более 100 обысков по делам, связанным с хищениями в Киеве

За неделю правоохранительные органы провели около 100 обысков по делам, связанным с подозрениями в завладении и растрате бюджетных средств Киева .

По результатам следственных действий вручили подозрения 23 лицам, в том числе 11 должностным лицам коммунальных предприятий, двум руководителям управлений райгосадминистраций и 10 руководителям подрядных организаций. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.

"Общая сумма убытков, причиненных действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен. Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов" , - заявили в прокуратуре.

16 августа сообщили о подозрении первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева " и руководителю генподрядной организации в деле о завладении средствами, выделенными на строительство Подольско-Воскресенского моста.

Еще 16 августа сообщили о подозрении руководителю подрядной организации в присвоении 450 тысяч грн по делу о хищении средств, выделенных на закупку школьной мебели для школ Печерского района столицы.

Также подозрения получили четыре человека в рамках расследования хищения средств, выделенных на ремонт Консультативно-диагностического центра в Киеве . Это трое подрядных компаний и предприниматель, который осуществлял технадзор на этом объекте.

Кроме того, 16 августа сообщено о подозрении начальнику КП ДЭУ Деснянского района г. Киева в растрате бюджетных средств при выполнении работ по ремонту подземных переходов. 17 августа в рамках расследования производства о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий, сообщено о подозрении начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора.

17 августа сообщили о подозрении начальнику управления образования Святошинской РГА, который, по данным следствия, зная о том, что внесенные подрядчиком сведения об объемах проведенных работ являются завышенными, подписал документы о перечислении подрядной организации почти 2 млн гривен из городского бюджета. 18 августа Соломенской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Соломенка-Сервис", директору подрядной организации и инженеру технадзора по факту растраты и присвоения средств местного бюджета, выделенных на реконструкцию средней общеобразовательной школы. 19 августа подозрение получил заместитель директора коммунального предприятия "Спортивный комплекс" по факту служебной халатности, которая заключалась в необоснованном расходовании средств городского бюджета в сумме более 6,9 млн. гривен.

19 августа провели обыски по делу о хищении в департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд" и "Житлоинвест-УКБ". 19 августа сообщили о подозрении бывшему заместителю директора КП "Киевский институт земельных отношений" по ч. 2 ст. 367 УК Украины и директору частного общества по ч. 5 ст. 191 УК Украины. 20 августа сообщено о подозрении директору коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" по ч. 2 ст. 367 УК Украины, и директору подрядной организации по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2019 года КП и подрядчик заключили ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн. гривен. "В то же время, следствием установлено, что подрядчиком работы выполнено не в полном объеме и завышенной стоимости, а денежные средства, полученные от коммунального предприятия в сумме более 15 млн гривен, были перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности", - заявили в прокуратуре. Напомним, что массовые обыски в коммунальных структурах начались еще в мае. Столичные власти связывает это с политическим давлением.

В КГГА также заявили, что прокуратура манипулировала информацию.