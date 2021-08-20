Начальник полиции Черновицкой области уволился

Он не работает уже три недели.

Начальник полиции Черновицкой области уволился
Фото: facebook.com / Анатолій Дмитрієв

Начальник Главного управления Национальной полиции Анатолий Дмитриев уволился.

Он не работает с 29 июля, сообщила в пятницу "Общественном" пресс-секретарь нацполиции области Татьяна Андрейчук.

После этого Дмитриев опубликовал сообщение в фейсбуке, где поблагодарил коллег и другим правоохранительным органам за сотрудничество.

"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без "смотрящих", без воров в законе и с самой низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины" , - заявил он.

Генерал полиции третьего ранга Дмитриев возглавлял Черновицкую полицию с 2018 года. С октября 2016 года до декабря 2017 года он был начальником Главного управления Нацполиции Харьковской области

Напомним, что на прошлой неделе произошла смена руководителя полиции Киева. Вместо Андрея Крищенко, который занимал должность с 2015 года, назначили Ивана Выговского из Полтавы.

Также начальника полиции меняют в Харьковской области.

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