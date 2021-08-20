Начальник полиции Черновицкой области уволился

Он не работает уже три недели.

Начальник Главного управления Национальной полиции Анатолий Дмитриев уволился.

Он не работает с 29 июля, сообщила в пятницу "Общественном" пресс-секретарь нацполиции области Татьяна Андрейчук.

После этого Дмитриев опубликовал сообщение в фейсбуке, где поблагодарил коллег и другим правоохранительным органам за сотрудничество.

"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без "смотрящих", без воров в законе и с самой низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины" , - заявил он.

Генерал полиции третьего ранга Дмитриев возглавлял Черновицкую полицию с 2018 года. С октября 2016 года до декабря 2017 года он был начальником Главного управления Нацполиции Харьковской области

Напомним, что на прошлой неделе произошла смена руководителя полиции Киева . Вместо Андрея Крищенко, который занимал должность с 2015 года, назначили Ивана Выговского из Полтавы.

Также начальника полиции меняют в Харьковской области.