СНБО ввел санкции против нардепа Деркача, Гужвы и Шария

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 20 августа принял решение о применении персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача и других подсанкционных в США людей. Также санкции ввели против антиукраинских медийщиков, в частности основателя издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом на брифинге по результатам СНБО сообщил секретарь Алексей Данилов.

Также санкции ввели против Аллы Бондаренко, Ольги Шарий и Анатолия Шария. Относительно Гужвы - наложены санкции и на связанные с ним медийные юридические лица.

Кроме того, наложили санкции на роSSийские сайты и персонально на боевика Пушилина, который регистрирует свои медиа на временно оккупированной территории.

СНБО также принял санкции против представителей оккупационной власти в Крыму.

"Это семь пунктов по этому вопросу. В данном решении есть представители, которые на оккупированной территории Крыма - судьи, незаконно судят украинцев, генералитет и службы роSSийской разведки, СМИ в Крыму и оккупированных частях Донбасса", - пояснил Данилов.

Ознакомиться со списком можно будет после публикации соответствующего указа президента.

"Мы этим решением почти закрываем кейс (американских санкций. - Ред.), остались два или три человека. Все медийные ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, тоже под санкциями", - заявил Данилов.

Напомним, Игорь Гужва бежал из Украины еще в 2018 году. Против него заведено дело за вымогательство средств за неразмещение компромата. Анатолий Шарий и его жена Ольга также живут не в Украине, но это не мешает им регистрировать здесь свою политическую партию и медиаресурс.

Деркач в июле избежал попадания в санкционный список СНБО, который сформировался после применения ограничительных мер со стороны Штатов. Также в него тогда не попал и нардеп Александр Дубинский.