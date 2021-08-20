Венедиктова сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака

"Весь процесс был публичным и открытым, насколько нам это позволял закон".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о завершении следствия в отношении народных депутатов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене.

Теперь материалы производства открыли стороне защиты. После того как адвокаты ознакомятся с делом, его передадут в суд, говорится в заявлении Венедиктовой, обнародованном на сайте ОГП.

Венедиктова уточнила, что материалы сегодня будут открыты Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы по Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя, по словам генпрокурора, основные следственные действия в отношении его также завершены.

"Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и допросов, проанализировали десятки часов аудиозаписей. Некоторые из доказательств, которые легли в основу обвинения в двух народных депутатов Украины, демонстрировались широкой публике, поэтому каждый также мог сделать свои выводы. Весь процесс был публичным и открытым, насколько нам это позволял закон", - сказала Венедиктова.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупирована РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией выдвинутого ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения политически мотивированны. Сейчас он находится под домашним арестом.