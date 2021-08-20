В КГГА заявили о распространении недостоверной информации столичной прокуратурой

Киевская городская государственная администрация заявила о распространении недостоверной информации пресс-службой столичной городской прокуратуры. Эта информация касается обысков, прошедших 19 августа в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжитлофонд" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

На сайте КГГА объяснили, что в сообщении, распространенном публично, в частности, отмечается, что проведенные подконтрольные закупки нанесли местному бюджету миллионные убытки.

"Однако КП «Спецжилфонд» и КП «Житлоинвестбуд-УКБ» действуют при проведении публичных закупок как самостоятельные субъекты хозяйствования, а затем влияние должностных лиц Департамента строительства и жилищного обеспечения на проведение процедур закупок невозможно. А взаимоотношения между структурными подразделениями КГГА и городскими коммунальными предприятиями осуществляются только в пределах и способом, определенным законодательством Украины", - заверили в администрации.

В КГГА также заявили, что это не первый случай "сознательного манипулирования фактами" со стороны правоохранительных органов.

"Размещение правоохранительными органами информации, не соответствующей действительности - это продолжение системного давления на городскую власть Киева ", - убеждены в администрации.

Напомним, что 19 августа в рамках обысков по делу о хищении средств следственные действия произошли и у заместителя Виталия Кличко Вячеслава Непопа. Правоохранители заявили, что чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города вывели почти 30 млн гривен.