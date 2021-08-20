Экс-сотрудница ГАСИ во Львовской области попалась на взятке $20 тыс.

За деньги решали вопрос о разрешении на строительные работы.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) во Львовской области при получении 20 тыс. долларов взятки.

Как сообщает пресс-служба областного управления СБУ , женщина организовала схему получения взяток с руководящим звеном ГАСИ. Она выступала посредником в решении вопроса по предоставлению разрешения о начале выполнения строительных работ. Такие услуги она оценила почти в 24 тыс. долларов.

"Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме $20 тыс.", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.

Устанавливается причастность всех должностных лиц Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Ранее суд отменил приговор за взятку экс-главе Сколе Владимиру Москалю.