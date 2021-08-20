В МИД анонсировали выступление на саммите первых леди и джентльменов эвакуированной из Афганистана режиссера Сахры Карими

Саммит состоится 23 августа в Софии Киевской.

В МИД анонсировали выступление на саммите первых леди и джентльменов эвакуированной из Афганистана режиссера Сахры Карими
Сахра Карімі
Фото: Радіо Свобода

В инициированном супругой президента Украины Еленой Зеленской саммите первых леди и джентльменов примут участие более 20 участников. На мероприятии выступит афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала вместе с семьей из Афганистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

Глава МИД отметил, что в саммите примут участие 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, супруга президента Европейского совета и первая леди Украины.

Учитывая карантинные ограничения в мире, формат саммита будет гибридный. Часть гостей будет присутствовать в Украине физически, часть - присоединится к мероприятию онлайн.

По словам Кулебы, в саммите также примут участие представители руководства Всемирной организации здравоохранения, ООН Женщины, а также ведущие эксперты и мировые лидеры мнений, в частности, мыслитель, автор книги "Черный лебедь" Нассим Николас Талеб.

Напомним, саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" инициирует супруга президента Украины Елена Зеленская. Мероприятие будет направлено на решение гуманитарных вопросов.

Саммит состоится 23 августа в Софии Киевской.

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