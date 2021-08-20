Милованов заявил, что медпомощь после удара Данилюка обошлась ему в $5000

Он получал помощь в США, куда поехал преподавать в университете.

Милованов заявил, что медпомощь после удара Данилюка обошлась ему в $5000
Фото: medium.com/@KSE

Глава конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов заявил, что медицинское обслуживание после его схватки с недопущенным к отбору экс-секретарем СНБО Александром Данилюком обошлось в 5000 долларов.

Милованов получил медпомощь в университетской больнице в США, где преподает, ведь он прибыл туда на следующий день после инцидента. Скриншот счета Милованов обнародовал в Facebook.

"На фото счет за визит в больницу относительно глаза. Общая сумма - 5 тыс долларов. Скидка 4,5 тыс долларов. Скидка потому что я преподаватель и больница принадлежит университету. Остаток оплачивает страховая и я. Моя доля - $150", - написал он.

Напомним, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым на праздновании дня рождения первого. Мужчины отошли в сторону, чтобы поговорить. В какой-то момент разговор перерос в перепалку. Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали с дня рождения. Милованов ответил: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?».

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Онлайн-спор между главой конкурсной комиссии и собственно кандидатом на пост главы БЭБ начался после того, как Данилюка не допустили к участию в отборе из-за не верифицированного диплома о высшем образовании иностранного вуза.

Сам Данилюк заявил, что будет обжаловать решение конкурсной комиссии, так как закон о БЭБ не требовал от него подавать дипломы.

После схватки Милованов сказал, что пришел на празднование по приглашению самого Данилюка.



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