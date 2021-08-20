В Киеве открыли памятник полицейскому

Фото: kv.npu.gov.ua

В центре Киева возле областного главка полиции открыли памятник полицейскому. Двухметровая бронзовая скульптура "Защитник" находится на Владимирской улице.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Киевской области.

"Уникальность этого памятника заключается в том, что он возведен в честь именно действующих офицеров полиции", - говорится в сообщении.

На изготовление памятника ушло 180 кг бронзы. Его автором является скульптор Даниил Ровенчин.