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2021-08-20
В Киеве открыли памятник полицейскому
Двухметровый "бронзовый капитан" находится на Владимирской улице.
Фото: kv.npu.gov.ua
В центре Киева возле областного главка полиции открыли памятник полицейскому. Двухметровая бронзовая скульптура "Защитник" находится на Владимирской улице.
Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Киевской области.
"Уникальность этого памятника заключается в том, что он возведен в честь именно действующих офицеров полиции", - говорится в сообщении.
На изготовление памятника ушло 180 кг бронзы. Его автором является скульптор Даниил Ровенчин.