НАБУ передало в суд фигуранта "сахарного дела", который четыре года скрывался от следствия

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 августа передали в суд обвинительный акт против фигуранта уголовного дела о хищении сахара Аграрного фонда стоимостью свыше 211 млн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Руководитель частного предприятия совместно с бывшим заместителем прокурора Киевской области, экс-чиновником Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и еще одним руководителем одного из субъектов хозяйствования организовали в период с июля 2015 года по февраль 2016 года коррупционную схему по хищению сахара Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» на сумму 211,65 млн грн, который хранился на складах в Черкасской области", - считает следствие.

Основная часть этого уголовного производства уже несколько лет рассматривается в Высшем антикоррупционном суде - судят экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Колесникова и еще двух человек. Теперь дошло дело и до пропавшего фигуранта, который скрывался от следствия с декабря 2016 года по октябрь 2020 года.

Его имени не сообщают, но по данным судебного реестра и повесткам НАБУ, речь идет о гражданине Александре Высоцким, директоре ООО "Офир".