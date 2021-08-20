НАБУ передало в суд фигуранта "сахарного дела", который четыре года скрывался от следствия

Речь идет о хищении сахара Аграрного фонда стоимостью свыше 211 млн гривен.

НАБУ передало в суд фигуранта "сахарного дела", который четыре года скрывался от следствия
Фото: ukrsugar.com

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 августа передали в суд обвинительный акт против фигуранта уголовного дела о хищении сахара Аграрного фонда стоимостью свыше 211 млн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Руководитель частного предприятия совместно с бывшим заместителем прокурора Киевской области, экс-чиновником Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и еще одним руководителем одного из субъектов хозяйствования организовали в период с июля 2015 года по февраль 2016 года коррупционную схему по хищению сахара Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» на сумму 211,65 млн грн, который хранился на складах в Черкасской области", - считает следствие.

Основная часть этого уголовного производства уже несколько лет рассматривается в Высшем антикоррупционном суде - судят экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Колесникова и еще двух человек. Теперь дошло дело и до пропавшего фигуранта, который скрывался от следствия с декабря 2016 года по октябрь 2020 года.

Его имени не сообщают, но по данным судебного реестра и повесткам НАБУ, речь идет о гражданине Александре Высоцким, директоре ООО "Офир".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерыхРоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых
Избраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасностиИзбраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасности
Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"
В конкурсе на должность главы НСЗУ будут участвовать четыре человекаВ конкурсе на должность главы НСЗУ будут участвовать четыре человека
Одесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезонаОдесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезона
СБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премииСБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премии
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страныМинистр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны
Кабмин планирует до конца года вакцинировать 50% взрослого населенияКабмин планирует до конца года вакцинировать 50% взрослого населения
С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиковС начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков
В Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонииВ Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонии
Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободыПресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы
Суд в РоSSии вынес приговоры участникам "алуштинской группы Хизб ут-Тахрир": 61 год колонии строгого режима на четырехСуд в РоSSии вынес приговоры участникам "алуштинской группы Хизб ут-Тахрир": 61 год колонии строгого режима на четырех
Последние новости
Подгружаем последние новости