Путин попросил Меркель "повлиять" на украинскую власть

Президент РоSSии Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель "повлиять" на украинскую власть во время визита в Киев .

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве, сообщает Суспильне.

Путин заявил, что украинская власть приняла ряд законов, которые "по своей сути противоречат Минским договоренностям".

"Создается впечатление, что руководство этой страны решило принципиально отказаться от мирного разрешения ситуации. В связи с этим еще раз просим госпожу федерального канцлера, в частности учитывая предстоящий визит в Киев , повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин.

В свою очередь Меркель отметила "определенный застой" в обсуждении спорных вопросов.

"Нормандский формат - единственный формат, который у нас есть в наличии. В обсуждении спорных тем у нас есть определенный застой. И я выступала за то, чтобы предоставить больше жизни этому формату. Последняя встреча состоялась в Париже. И те цели, которые мы поставили в Париже, реализованы Украиной", - отметила канцлер.

Она также подчеркнула, что Германия продолжит отстаивать позицию, что аннексия Крыма была нарушением территориальной целостности Украины.

При этом Меркель отметила, что Минский формат не достиг своих целей, однако его надо беречь.

"Минский формат не такой, каким бы я хотела его видеть. Необходимо найти повестку дня и определиться, о чем говорить. Это очень амбициозная цель и важная задача - я рекомендую этот формат, пусть он даже немного затянулся, нельзя дать ему зайти в тупик", - заявила канцлер ФРГ.

Напомним, что 22 августа Меркель приедет в Украину. На саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, и празднование Дня Независимости 24 августа она не останется.