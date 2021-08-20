Арестованный экс-депутат Семен Семенченко решил объявить голодовку

Бывшему депутату второй раз не удалось обжаловать меру пресечения.

Арестованный экс-депутат Семен Семенченко решил объявить голодовку
Фото: Макс Требухов

Бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко объявил голодовку.

Об этом сообщили на его фейсбуке после того, как Киевский апелляционный суд во второй раз отложил рассмотрение жалобы на его арест.

"Содержание меня в СИЗО - незаконно. Решение суда, отменившего домашний арест, - незаконно. Сейчас они боятся незаконное решение рассмотреть в апелляции, поскольку апелляция не может его не отменить. Поэтому они вдруг переносят: первый раз - на 20 дней, второй раз - на 10 дней. В начале сентября они выйдут с новым ходатайством, очередной гуттаперчевый судья команду Баканова выполнит, и они на два месяца снова меня [арестуют]", - возмутился Семенченко.

"Буду объявлять голодовку в связи с этим, и хрен вы меня сломаете", - добавил он.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко было арестовано 26 марта при создании "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию с охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко обвиняли по ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новуе подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

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