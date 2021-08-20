Если Зеленский назначит главу КГГА, этому человеку сразу же будет выражено недоверие, - Москаль

Если президент Зеленский решится нарушить нормы решений Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, ему сразу будет выражено недоверие. Об этом сообщил на своем сайте заслуженный юрист Геннадий Москаль.

«Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, которое на местных выборах избрали городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано», - констатировал Геннадий Москаль.

Кроме того, по словам Москаля, Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса городского совета и если Зеленский таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль.

Заслуженный юрист Геннадий Москаль также напоминает, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", в СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА.