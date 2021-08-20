70-метровый флагшток упал при установлении в Херсоне

Фото: facebook.com/Эдуард Науменко

В Херсоне во время установки 70 метрового флагштока с гербом Украины оборвалась стропа, и он упал. Его планировали открыть ко Дню флага Украины.

По словам заместителя главы Херсонской ОГА Эдуара Науменко, люди в результате инцидента не пострадали.

"Сертифицированой компанией, которая занимается изготовлением флагштоков, изготовлено 70-метровый флагшток. Этой компанией была привлечена другая компания, которая занимается установкой флагштоков, он должен был быть смонтирован. Реализация объекта происходила с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований. К сожалению, при установке, через оборвание стропы, он упал с высоты. Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией, которая должна была его установить", - написал он в фейсбуке.

Он заявил, что флагшток устанавливается не на бюджетные деньги.

Напомним, в прошлом году накануне Дня государственного флага Украины в Киеве подняли главный флаг страны. Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища - 16 на 24 метра.

В 2021 году подобные флагштоки решили установить во всех регионах страны.