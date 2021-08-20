В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"

Образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября в соответствии с законом.

В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"
Фото: Вікіпедія

В городском совете Одессы не поддержали инициативу облгосадминистрации о переносе на 20 сентября начала учебного 2021-22 года ради и продолжения "бархатного сезона".

Как отмечается в сообщении на сайте горсовета, образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября в соответствии с разделом III Закона Украины "О среднем образовании".

Отмечается, что учебный год начинается в День знаний и продлится не менее 175 учебных дней. Согласно закону структура и продолжительность учебного года, а также занятий, отдыха между ними и формы организации образовательного процесса определяются педсоветом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленной соответствующим учебным планом.

Напомним, 17 августа руководство Одесской облгосадминистрации обнародовало инициативу о переносе на 20 сентября начала учебного года ради продолжения "бархатного сезона".

В пресс-службе ОГА сообщали, что инициативу поддержали отдельные народные депутаты от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской областных госадминистраций.

По предварительным расчетам Института проблем рынка, в сентябре приморские регионы могут дополнительно получить почти 600 млн грн в местные бюджеты в сфере индустрии гостеприимства и экономики впечатлений, из которых 50% приходится на Одесскую область.

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